Star TV Sefirin Kızı yıldızı Edip Tepeli ilk kez kızının yüzünü gösterdi
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak tanınan Ayşecan Tatari ile evli olen Edip Tepeli, yeni doğan kızının yüzünü gösterdi.
Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı.
112
31 yaşındaki Tatari, kızıyla ilk fotoğrafını 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınladı.
212
Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, kızlarıyla çektikleri ilk videoyu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu ise görenleri kahkahaya boğdu.
312
Edip Tepeli: 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.
412