Star TV Sefirin Kızı Neslihan Atagül karantina pozunu paylaştı beğeni yağdı
STAR TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından karantina pozuyla çok konuşuldu.
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle ve başarılı oyunculuğuyla son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren Neslihan Atagül de koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan ünlü isimlerden biri oldu. Dizisi Sefirin Kızı'nın da koronavirüs salgını nedeniyle ara vermesiyle Atagül, sevenleriyle sosyal medya hesabı Instagram üzerinden iletişim kuruyor.
Sefirin Kızı dizisinin Muğla'da çekilmesi nedeniyle de eşi Kadir Doğulu ile beraber Köyceğiz'de ev karantinası altında olan ünlü oyuncu, karantina pozunu da Instagram'dan paylaştı.
Köyceğiz’de keyifli zaman geçiren Atagül, hamakta sallanarak güzel havanın keyfini çıkardı. Atagül'ün karantina pozuna binlerce beğeni geldi.
Peki, Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlayacak?
Star TV'nin çok sevilen dizisi Sefirin Kızı, her pazartesi yeni bölümleriyle ekranlara geliyordu. Başrollerini Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizide Nare ve Sancar'ın zorluklara rağmen hiç bitmeyen aşkı anlatılıyor.