Star TV Sefirin Kızı dizisini postaladı yerine gelen dizi belli oldu
Yayınlandığı ilk haftalarda reyting rekoru kıran dizisi Sefirin Kızı dizisi şu suralar can çekişiyor. Star TV dizinin fişini çekti 4 bölüm sonra final yapıyor, yerine gelecek dizi bile belli.
Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı ilk günlerde Star TV'nin reytinglerde yüzünü güldürmüştü. Ancak Neslihan Atagül'ün rahatsızlanarak diziye veda etmesinin ardından bir türlü toparlanamayan ve giderek seyircisini kaybeden Sefirin Kızı'ndan üzen haber geldi. Star TV, Sefirin Kızı dizisinin fişini çekti, dizi final yapıyor. Sefirin Kızı'nın yerine pazartesi günü yayınlanacak yeni dizi bile hazır!
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu diziye çok konuşulan bir isim, Tuba Büyüküstün gelmişti. Büyüküstün'ün gelişi ile dizinin senaryosu neredeyse yeniden yazılmış ve güzel oyuncunun hayranları yeniden reytingleri yükseltmişti.
Fakat bu yükseliş uzun sürmedi. İlk bölümleri ile günlerce konuşulan dizi reytinglerde giderek düşmeye başladı. Dizinin akıbetini Tuğba Büyüküstün'ün duru güzelliği bile kurtaramadı.
Finale 4 bölüm kala Star TV diziyi iyice gözden çıkardı. İlk bölümden beri pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yayın günün salı gününe çekti. Masumlar Apartmanı, Baraj gibi dizilere yem etti.