STAR TV 'Sana Söz'ün Ömer'i Erkan Petekkaya'dan kötü haber apar topar hastaneye kaldırıldı
STAR TV Sana Söz dizisiyle ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Erkan Petekkaya'nın son durumuna ilişkin detaylar...
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sana Söz dizisi ile yeniden ekranlara geri dönüş yapan usta oyuncu Erkan Petekkaya'dan hayranlarını üzecek haber... Yeni dizi dönemine iddialı bir şekilde başlayan Sana Söz dizisi ile yeniden hayranlarının karşısına çıkan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya
apar topar hastaneye kaldırıldı.
Sana Söz dizisinde Ömer karakterine verdiği karakterle uzun bir aranın ardından yeniden hayranlarının karşısına çıkan Erkan Petekkaya'nın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Oyuncu Erkan Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Erkan Petekkaya'nın hastalığı ne?
Erkan Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.