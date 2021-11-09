STAR TV Sana Söz ilk bölümde Nehir Erdoğan Müge Anlı oldu
STAR TV Sana Söz dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın başrolünü üstlendiği dizide, Nehir Erdoğan Müge Anlı oldu.
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sana Söz'ün ilk bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakterinin Müge Anlı ile benzerliği çok konuşuldu. Dizide, tıpkı Müge Anlı gibi gizemli suçları aydınlatırken eşinin karıştığı bir olayla karşılaşan bir program sunucusuna hayat veren Nehir Erdoğan'ın Müge Anlı rolü sosyal medyada daha ilk bölümden çok konuşuldu. Öte yandan dizinin yayın tarihinin değişmesi ve ertelenmesinde Müge Anlı'nın etkisinin olabileceği de medya kulislerinde konuşuluyor...
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'dan ve sunucusu Müge Anlı'dan esinlenen "Sessiz Kalma" isimli programı sunan Nehir Erdoğan, sosyal medyada gündem oldu.
Müge Anlı gibi fenomen bir ismi başarıyla canlandıran Nehir Erdoğan, yürüyüş şeklinden konuşma tarzına kadar Müge Anlı'ya çok benzetildi.
Hikayesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından beslenen Sana Söz, fenomen programla olan benzerliği ile dikkatleri çekti. Programda dekorlar bile neredeyse birebir aynı...