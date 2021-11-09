STAR TV Sana Söz ilk bölümde Nehir Erdoğan Müge Anlı oldu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sana Söz'ün ilk bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakterinin Müge Anlı ile benzerliği çok konuşuldu. Dizide, tıpkı Müge Anlı gibi gizemli suçları aydınlatırken eşinin karıştığı bir olayla karşılaşan bir program sunucusuna hayat veren Nehir Erdoğan'ın Müge Anlı rolü sosyal medyada daha ilk bölümden çok konuşuldu. Öte yandan dizinin yayın tarihinin değişmesi ve ertelenmesinde Müge Anlı'nın etkisinin olabileceği de medya kulislerinde konuşuluyor...