Star Tv Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 'kolpacı' sözleri Instagram'da viral oldu

Seda Sayan, yarım almak üzere programa katılan bir konuğu taciz eden bir şahsın kendisine attığı 'ölüm tehditi' içeren mesaj üzerine sinirlenerek şu sözleri sarf etti:

"Ben senin gibi neler gördüm"

"Hasta mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Hey! Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda senin gibi çok kolpacılar gördüm, ben neler gördüm.