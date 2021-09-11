Star Tv Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 'kolpacı' sözleri Instagram'da viral oldu
STAR TV Sabahların Sultanı Seda Sayan programında kendisini ölümle tehdit eden tacizciye ‘kolpacı’ diye seslenen Seda Sayan'ın sözleri sosyal medyada viral oldu.
STAR TV'de yeni sezonda Sabahın Sultanı programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, canlı yayında olay yaratacak bir açıklamada bulundu. Sabahın Sultanı Seda Sayan programında ünlü sunucunun sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Seda Sayan 'ın yıllar evvel Beyaz Tv'deki programda Erol Köse ile yaşadığı tartışmaya yönelik yaptığı uzun açıklama sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak 'tarihi ayar' olarak akıllara kazınmış ve 'Kadırgalı felsefesi' olarak sosyal medya tarihinde kendine yer edinmişti. Seda Sayan'ın Star Tv'deki programındaki son çıkışı, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medyanın birbirinden farklı noktalarında yine viral oldu...
Seda Sayan, yarım almak üzere programa katılan bir konuğu taciz eden bir şahsın kendisine attığı 'ölüm tehditi' içeren mesaj üzerine sinirlenerek şu sözleri sarf etti:
"Ben senin gibi neler gördüm"
"Hasta mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Hey! Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda senin gibi çok kolpacılar gördüm, ben neler gördüm.
"Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Sen kimsin ya?"
Ben tam bu işin göbeğinde doğmuş bir kadınım. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Senin şimdi bir yazdığını avukat hanıma veriyorum.
"Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı"
Fındık efe! Böyle fındık efeler vardı, yalandan... Babayiğit efeler gibi değil, böyle yalandan... Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı.