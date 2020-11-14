Star TV Menajerimi Ara dizisinden üzen haber 3 oyuncu birden koronaya yakalandı

Geçtiğimiz günlerde de TRT1’in Gönül Dağı dizisinin setinde iki oyuncu ile birlikte 39 kişinin testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Benzer bir durum da Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulmakta. Henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da söylentiler şimdiden tüm medyada yayılmaya başladı.