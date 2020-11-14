Star TV Menajerimi Ara dizisinden üzen haber 3 oyuncu birden koronaya yakalandı
Star TV'nin Menajerimi Ara dizisinin setinde üç oyuncunun koronavirüse yakalandıkları iddia edildi.
Son olarak düşen reytingleri yeniden yukarıya taşımak için günü değiştirilen Menajerimi Ara dizisi pazar akşamları hız kesemden devam ediyordu ki koronavirüs paniği yaşandı. Menajerimi Ara dizisinde 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de TRT1’in Gönül Dağı dizisinin setinde iki oyuncu ile birlikte 39 kişinin testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Benzer bir durum da Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulmakta. Henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da söylentiler şimdiden tüm medyada yayılmaya başladı.
Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve Pazar akşamları ekrana gelen Star TV’nin Menajerimi Ara dizisinin setinde 3 oyuncu ile ilgili olarak koronaya yakalandıkları konuşuluyor.
İlk olarak usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun testinin pozitif çıktığı ancak menajerlik ajansından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir bilginin paylaşılmadığı ifade ediliyor.