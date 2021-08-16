Star TV Kanal D Fox Show TV hüsrana uğradı! İkimizin Sırrı Masterchef şaşırttı reytingde zirve bakın kimin
15 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Kanal D, Fox, Star TV, Show TV'yi hüsrana uğrattı. Masterchef ve İkimizin Sırrı şaşırttı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde ATV'nin dizisiyle yarıştı.
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Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kaldığı İkimizin Sırrı, Masterchef'le reyting yarışında kıyasıya mücadele verdi.
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10 - Umudumuz Şaban (Fox TV)
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9 - Güler Misin Ağlar Mısın (Fox TV)
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