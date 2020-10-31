Star TV İbo Show için flaş karar İzmir depremi yürekleri yaktı

İbrahim Tatlıses'in şov programı 9 senenin ardından ilk defa bu akşam Star TV ekranlarında yayımlanacaktı. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacaktı.