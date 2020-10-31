Star TV İbo Show için flaş karar İzmir depremi yürekleri yaktı
İbrahim Tatlıses'in bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show programı hakkında flaş bir karar verildi. İzmir depremindeki kayıplar yasa boğdu.
İbrahim Tatlıses'in şov programı 9 senenin ardından ilk defa bu akşam Star TV ekranlarında yayımlanacaktı. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacaktı.
31 Ekim Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak şov programı için kanal flaş bir karar verdi. Dün öğleden sonra İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından belirsiz bir tarihe ertelendi.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında olacak.
İzmir'de deprem: AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.