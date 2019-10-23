Star TV hayal kırıklığına uğradı büyük umutlarla başlayan dizinin fişi çekildi

Sözleşmesi yenilenmedi: Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kadın dizisine rakip olarak yayınlanacak olan Çocuk dizisinin, final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, kanal ile 9 bölümlük anlaşma yapan diziyle sözleşmenin de yenilenmediği konuşuluyor.