STAR TV 'Haluk Levent ile Yeniden' yardım programı reytinglere yenik düştü!
STAR TV'de geçtiğimiz haftalarda başlayan Haluk Levent ile Yeniden adlı yardım programı düşük reyting oranlarına yenik düştü. Sevilen sanatçı Haluk Levent'in hayır programı yayından kaldırıldı.
Ünlü sanatçı ve AHBAP yardım derneği kurucusu Haluk Levent'in Star Tv ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'Haluk Levent ile Yeniden' isimli program reytinglerde beklenen etkiyi gösteremeyince yayından kaldırıldı. Sanatçı Haluk Levent'in ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı ve canlı yayınlanan "Haluk Levent'le Yeniden" programının daha önce de yayın günü değiştirilmişti. Ancak ne yapıldıysa programın reytinglerinde herhangi bir toparlanma olmadı.
Önce yayın tarihi değiştirildi ama etki etmedi
Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı, gerçek yaşam hikayeleri ile izleyiciyle buluşan'Haluk Levent'le' Yeniden programı, perşembe akşamları ekrana geliyordu. Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştirmişti.
Pazar akşamı ekrana gelmeye başlayan Haluk Levent'le Yeniden programı için Star TV yönetiminden yeni bir karar geldi.
Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği, sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığıı program, düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı.