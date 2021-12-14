STAR TV 'Haluk Levent ile Yeniden' yardım programı reytinglere yenik düştü!

Ünlü sanatçı ve AHBAP yardım derneği kurucusu Haluk Levent'in Star Tv ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'Haluk Levent ile Yeniden' isimli program reytinglerde beklenen etkiyi gösteremeyince yayından kaldırıldı. Sanatçı Haluk Levent'in ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı ve canlı yayınlanan "Haluk Levent'le Yeniden" programının daha önce de yayın günü değiştirilmişti. Ancak ne yapıldıysa programın reytinglerinde herhangi bir toparlanma olmadı.