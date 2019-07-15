Star TV Erkenci Kuş dizisine sürpriz transfer! En son Bizim Hikaye'de rol almıştı

Antalyalı bir anne ile Bulgar bir babanın çocuğu olan ünlü oyuncu, lise ve üniversite hayatını Antalya’da geçirdi. Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Güroz, ilkokul ve ortaokul yıl sonu gösterilerinde her zaman bulundu.