Star TV dizisi Sefirin Kızı Neslihan Atagül karantina pozunu paylaştı beğeni yağdı

Peki, Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlayacak?

Star TV'nin çok sevilen dizisi Sefirin Kızı, her pazartesi yeni bölümleriyle ekranlara geliyordu. Başrollerini Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizide Nare ve Sancar'ın zorluklara rağmen hiç bitmeyen aşkı anlatılıyor.