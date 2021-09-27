STAR TV Benzemez Kimse Size'de Şafak Sezer Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti

Star TV ekranlarında geçen hafta yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un sarhoş olarak canlı yayına çıktığı iddia edilmesinin ardından bu haftasonu yayınlanan bölümde çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Benzemez Kimse Bize'nin yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. Öte yandan,cgeçtiğimiz hafta başlayan programın son bölümünde, sunuculardan Mustafa Keser'in program bitiminde artık programın bittiği ve devam etmeyeceğine yönelik kapanış konuşması yapması şok etkisi yaratırken, Bülent Ersoy'un bu açıklama esnasındaki yüz ifadesi ve program boyunca Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un arasındaki soğuk rüzgarlar izleyicinin de dikkatini çekti.