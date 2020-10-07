Star TV Babil dizisinin oyuncusu Aslı Enver Kerem Tunçeri sorularına bakın ne tepki verdi
Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver, geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta Zorlu PSM'den çıkarken görüntülendi.
Star TV'nin sevilen dizisi Babil'de Halit Ergenç, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak ile birlikte başrolleri paylaşan Aslı Enver, önceki akşam Zorlu PSM'de izlediği bir oyundan çıkarken görüntülendi.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Aslı Enver, "Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmıyorum. Evde sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum" dedi.
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36 yaşındaki Aslı Enver, bir süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.
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Pandemi döneminde kumaş işlerken bir videosunu paylaşan Enver, daha sonra kara kalem çalışmasını takipçileriyle paylaşmıştı.
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