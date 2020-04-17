Star TV Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay koronavirüs etkileri için bakın neler dedi
Geçtiğimiz günlerde hastalığını itiraf etmesiyle ve koronavirüs günlerini çok zor geçirdiğini söylemesiyle konuşulan Birce Akalay, Tanem Sivar’la yaptığı canlı yayında koronavirüsün insanlar üzerindeki etkilerini anlattı.
Star TV ekranlarında yayımlanan Babil dizisi koronavirüs sebebiyle çekimlerine ara verdi ve dizinin oyuncuları herkes gibi kendilerini evde karantina altına aldı. Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren Birce Akalay da bu isimlerden biri oldu.
Hatta geçtiğimiz günlerde karantina günlerini anlatan güzel oyuncu, bu günlerin kendisi için çok zor geçtiğini söylemişti. Akalay, sebebinin ise klostrofobi hastalığı olduğunu itiraf etmişti. Akalay, senler sonra klostrofobi hastası olduğunu ilk kez anlatmıştı.
Son olarak ise Tanem Sivar’la ortak bir canlı yayın yapan oyuncu, virüsün etkileri üzerine bir tespitte bulundu. Akalay, canlı yayında şu sözleri söyledi:
"Sanmasınlar gönlümüz bir atmıyor, bu yüzden o yayınları yapıyoruz. Herkes kadar market alışverişi yapıyor, korunarak bir markete giriyorsun bir alışveriş yapmak için, cımbızlayarak alıyorsan hızlıca."