St Johnstone Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone deplasmanında. İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Aslan, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek. Peki; St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'ye konuk oluyor. Perth kentindeki McDiarmid Park'ta TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Letonyalı Andris Treimanis düdük çalacak ve kritik karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanacak.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Aslan, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

St Johnstone - Galatasaray

Stat: McDiarmid Park

Hakem: Andris Treimanis (Letonya)

Saat: TSİ 21.00

Yayın: Spor Smart (D-Smart)

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran