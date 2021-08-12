St Johnstone Galatasaray maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone deplasmanında. İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Aslan, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile eşleşecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'ye konuk oluyor.

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta TSİ 21.00'de başlayan mücadelede Letonyalı Andris Treimanis düdük çalıyor ve kritik karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

St. Johnstone: 0 - 0 :Galatasaray

(İlk yarı oynanıyor)

5' Sofiane Feghouli rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor ancak kaleci Zander Clark kurtarıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran

Aslan, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.