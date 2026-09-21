SSK ve Bağ-Kurlulara zam müjdesi! Hesaplarına anında 30 bin TL yatacak İşte son tarih...
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin beklediği güzel haber geldi. Emekli promosyon miktarı bazı bankalarda resmen iki kat arttı. Ancak son tarihe dikkat
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi duyuruldu. Akbank, emekli promosyon ödemelerine iki kat zam yaptığını açıkladı. Peki Akbank promosyon ödemeleri ne kadar? Emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? SSK ve Bağ-Kurlulara resmi duyuru yapıldı. Hesaplara anında 30 bin TL nakit ödeme yapılacak. İşte ödeme detayları haberimizde...
Akbank emekli promosyonuna 2 kat zam yaptı. Yapılan son dakika açıklamasında promosyonun 30 bin liraya çıkarıldığına yer verildi.
Banka resmi sayfasından yayınlanan haberde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara daha önce 15 bin lira olarak verilen promosyona iki kat zam yapıldığı ve 30 bin liraya çıkarıldığı bildirildi.
Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için promosyon oranları güncellendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, maaş tutarlarına göre sunulan nakit promosyonların yanı sıra ek kampanya avantajlarından faydalanarak toplam ödeme miktarını 30 bin TL seviyesine çıkarabilecek.
Bankadan yapılan açıklamada, maaşını Akbank’a taşımak isteyen emeklilerin başvurularını şubelerden, Akbank Mobil uygulamasından veya müşteri hizmetleri aracılığıyla kolayca yapabileceği belirtildi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank’tan alma taahhüdü vermesi yeterli olacak.
MAAŞA GÖRE PROMOSYON RAKAMLARI
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara verilecek nakit promosyon: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara verilecek nakit promosyon: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara verilecek nakit promosyon: 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara verilecek nakit promosyon: 15.000 TL
SON TARİH 30 EYLÜL
16- 30 Eylül 2026 tarihleri arasında bankamızın herhangi bir hizmetini aktif olarak kullanmayan, bankamızda inaktif durumda olan veya ilk kez Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayan Akbanklılar 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek, aşağıdaki maddelerde yer alan koşulları sağlamaları durumunda toplam 15.000 TL chip-para kazanabilirler.
15.000 TL chip-para kampanyasından; 16-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’den Akbanklı olup SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan SGK emeklileri faydalanabilir.