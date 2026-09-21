SSK ve Bağ-Kurlulara zam müjdesi! Hesaplarına anında 30 bin TL yatacak İşte son tarih...

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi duyuruldu. Akbank, emekli promosyon ödemelerine iki kat zam yaptığını açıkladı. Peki Akbank promosyon ödemeleri ne kadar? Emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? SSK ve Bağ-Kurlulara resmi duyuru yapıldı. Hesaplara anında 30 bin TL nakit ödeme yapılacak. İşte ödeme detayları haberimizde...