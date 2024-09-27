SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammında hesap değişti! İşte yeni oran
SSK Bağkur emeklisi ile memur emeklisi maaş zamları için üçüncü enflasyon verisi 3 Ekim’de açıklanacak. Böylelikle yılın ikinci yarısı için 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ocak-Haziran döneminde emekli maaşlarına yüzde 24,73 zam yapıldı. Ekonomistlere göre eylülde aylık enflasyon yüzde 2,2 olacak. Tüm bu verilere göre SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ocakta ne kadar olacak? Memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş hesabı…
Ocak 2025’te 16 milyon emeklinin maaş zammı değişecek. SSK-Bağkur emeklileri Temmuz-Aralık döneminde ortaya çıkan altı aylık enflasyon farkına göre maaş alacak. Memur maaşı ise enflasyon farkının yüzde 10’u aşan kısmı ile toplu sözleşme zammına göre yeniden belirlenecek.
Temmuz enflasyonu 3,23 olarak hesaplanırken ağustosta enflasyon yüzde 2,47 oldu. Eylül enflasyonu ise 3 Ekim’de belli olacak. Milyonlar SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ve emekli memur maaş zammı için şimdiden hesap yapmaya başladı. İşte yeni maaş hesabı…
TEMMUZDA YÜZDE 24,73 ZAM
Yılın ilk yarısı olan ocak temmuz döneminde altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak açıklandı. Temmuz 2025’te SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24,73 zam yapıldı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı olan yüzde 10'luk artışa ek olarak enflasyon farkı da aldı. Böylelikle memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 19 oldu.
TABAN MAAŞLAR DEĞİŞTİ
Yeni zamlarla beraber taban aylıklarda değişti. Temmuz ayında 10 bin lira olan taban aylıklar oluşabilecek haksızlıkların önüne geçebilmek için 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı.
Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13,44 olarak uygulanırsa 12 bin 500 liralık taban aylık 14 bin 180 TL olacak. OVP’nin tavan enflasyon tahmini olan yüzde 41,5’lik enflasyon gerçekleşirse taban aylıkların 17 bin 687 liraya kadar çıkması bekleniyor.