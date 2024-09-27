SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammında hesap değişti! İşte yeni oran

TABAN MAAŞLAR DEĞİŞTİ

Yeni zamlarla beraber taban aylıklarda değişti. Temmuz ayında 10 bin lira olan taban aylıklar oluşabilecek haksızlıkların önüne geçebilmek için 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13,44 olarak uygulanırsa 12 bin 500 liralık taban aylık 14 bin 180 TL olacak. OVP’nin tavan enflasyon tahmini olan yüzde 41,5’lik enflasyon gerçekleşirse taban aylıkların 17 bin 687 liraya kadar çıkması bekleniyor.