Sprey boya kutusu yüzünde patlamıştı! İşte 11 yaşındaki çocuğun son hali

Bir daha asla oynamam: Yüzümdeki plastik parçaları almaya çalıştım. Halamı ve amcamı çağırdılar. Onlarla hastaneye geldik. Doktorlar güneşe çıkmamamı, yoksa yüzümde lekeler oluşacağını söylediler. Bir daha ateşe yaklaşmam ve maytapla asla oynamam. Çocuklar da ateşe yaklaşmasın, tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar. Babaannem ve halam beni merak etmesinler, çok iyiyim."