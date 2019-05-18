Sprey boya kutusu yüzünde patlamıştı! İşte 11 yaşındaki çocuğun son hali
ERZURUM'da arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey boya kutusunun patlaması sonucu yüzü yanan 11 yaşındaki Tayfun Aydın, hastanede tedaviye alındı.
11 Mayıs günü Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana gelen olayda Tayfun Aydın, kardeşiyle birlikte dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde, oyun oynamaya dışarı çıktı. Bu sırada çocuklar, etraftan topladıkları çalı çırpıyı yakıp, sprey boya kutusunu da ateşe attı. Boya kutusu bu sırada yere eğilen Tayfun’un yüzüne doğru patladı.
Olay sonrası yüzünde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Tayfun Aydın, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Tayfun Aydın, yaşananları şöyle anlattı:
Bilmiyordum attıklarını: "Bisiklet sürüyordum. Kardeşim ve arkadaşları oyun oynuyordu. Ben de yanlarına gittim. Yerden çubuk almak için eğildim. Ayağı kalkınca birden sprey boya patladı. Ben bilmiyordum onu oraya attıklarını. Ben de korktum aşağıya doğru kaçtım biraz.
Bir daha asla oynamam: Yüzümdeki plastik parçaları almaya çalıştım. Halamı ve amcamı çağırdılar. Onlarla hastaneye geldik. Doktorlar güneşe çıkmamamı, yoksa yüzümde lekeler oluşacağını söylediler. Bir daha ateşe yaklaşmam ve maytapla asla oynamam. Çocuklar da ateşe yaklaşmasın, tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar. Babaannem ve halam beni merak etmesinler, çok iyiyim."