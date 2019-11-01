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Spotify ücretleri değişti! İşte zamlı fiyatlar

İSVEÇ merkezli online müzik akış servisi Spotify, premium üyelerinin ödediği aylık ücrette zam yap yaptı.

Zam ile birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL,  bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek. 

Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify'ın belirlediği  yeni fiyatlar Ocak 2020’den itibaren  geçerli olacak. 

Spotify'ın eski ve yeni fiyatları şu şekilde... 
  
Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6,99 TL) 
Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13,99 TL) 
Aile: 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL) 
Yıllık: 215,85 TL (Eski fiyat 167,85 TL)

Spotify’ın bu aylık ödemeye dayanan paketleri haricinde, yıllık olarak tek seferde ödeme yapılabilen bir paketi daha var.Şimdilik bu abonelik türüne zam geldiğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

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