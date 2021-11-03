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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bugün Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

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Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor.

 İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki maçlarında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

Grubun diğer maçında ise 23.00'te Borussia Dortmund, Ajax'ı konuk edecek.

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin.

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan.

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