Sporting - Galatasaray / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar bu zorlu mücadeleden mutlaka galibiyet ile ayrılmayı hedefiyor.

Sporting 1 - 1 Galatasaray

46' Karşılaşmada ikinci devre başladı.

DEVRE! Temsilcimiz Galatasaray, Sporting deplasmanında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

45+2' Temsilcimiz Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası sol kanattan gelişen Sporting atağında Suarez ceza alanı ön çizgisine doğru hareketlenip çaprazdan vuruşunu yaptı. Köşede iyi yer tutan Uğurcan üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42' Galatasaray'ın ikinci bölgedeki paslaşmaları sonrası orta çizgiden Sallai savunma arkasına uzun bir top yolladı. Barış Alper'in hareketlendiği topu kaleci Rui Silva ceza alanı dışına kadar açılıp uzaklaştırdı.

37' AZ FARKLA! Temsilcimiz Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı... Ceza yayının gerisinde topu alan Yunus, Barış Alper'le duvar pası yapmak istedi. Barış'ın bıraktığı top, Yunus'u geçip ceza alanı sağ çaprazındaki Sane'nin önünde kaldı. Boş durumda kontrolü sağlayan Sane soluna doğru çekip önünü boşalttı ve uzak köşeye sert vurdu. Kaleciyi geçen top, direği sıyırıp auta çıktı.

27' GOL: Geny Catamo attı, skora denge geldi... Sporting'de savunmadan ileri çıkan Quaresma'nın ceza yayının gerisine doğru pasında Guilherme topu sol kanada aktardı. Zalazar içeri girerken son çizgiye doğru topu yolladı. Araujo'nun son çizgiden ortaya çevirdiği topu kale alanı önünde Sara sektirdi. Hemen yanında araya giren Catamo'nun vuruşunda top Uğurcan'ın yanından ağlarla buluştu: 1-1

17' Bu anlarda tempo biraz düştü. Temsilcimiz Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutarken Sporting savunmada kalmaya devam ediyor.

16' Sara'nın kullandığı kornerde savunma kale alanı içinde topu karşıladı ancak Galatasaray baskısı devam ediyor.

16' Sallai'nin derin pasıyla sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Batrakov'un son çizgiye inerken ortaya çevirdiği topu Altimira kornere gönderdi.

15' Mücadelenin ilk çeyreği temsilcimiz Galatasaray'ın tek farklı üstünlüğüyle geçiliyor. İlk 15 dakikadaki topla oynama istatistikleri şu şekilde:

6'GOOOL! Lucas Torreira attı, temsilcimiz Galatasaray öne geçti... Jakobs sol kanattan kazanılan taç atışını bir kez daha uzun kullandı. Ön direğe gelen topa Davinson yakın mesafeden dokundu. Kaleci Rui Silva'nın güçlükle çeldiği topa kale alanı içinden bu kez Torreira voleyle vurdu. Savunmadan da seken topu Rui Silva bir kez daha çeldi ancak hakem, gol çizgisi teknolojisi sayesinde topun tamamının çizgiyi geçtiğini belirtip orta noktayı gösterdi: 0-1

1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye temsilcimiz Galatasaray başladı! Başarılar Galatasaray!

Sporting - Galatasaray ilk 11'ler

Sporting Lizbon: Rui Silva, Vagiannidis, Eduardo, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper

GALATASARAY, SPORTING İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 farklı takımla karşı karşıya geldi. Sporting Lizbon mücadelesiyle birlikte bu sayı 114'e yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, Portekiz ekipleriyle ise daha önce 9 Avrupa kupası maçında karşılaştı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı."Cimbom"un daha önce karşılaştığı Portekiz takımları arasında Benfica, Braga ve Porto bulunuyor. Sporting ise Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 4. Portekizli rakibi olacak.

GALATASARAY'IN PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Galatasaray'ın Portekiz ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmada şu sonuçlar ortaya çıktı:

3 galibiyet

1 beraberlik

5 mağlubiyet

10 atılan gol

12 yenilen gol

Sarı-kırmızılıların Portekiz takımlarına karşı deplasman performansı ise iç sahaya göre daha iyi.

Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle kendi sahasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

SPORTING'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Sporting Lizbon da Galatasaray karşılaşması öncesinde Türk takımlarına karşı önemli bir Avrupa kupası geçmişine sahip. Portekiz ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı 10 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sporting daha önce Kocaelispor, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştı. Portekiz temsilcisi 1993-94 sezonunda Kocaelispor ile eşleşirken, 2003-04 sezonunda Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sporting ayrıca son yıllarda Beşiktaş ve Başakşehir ile de Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi.

LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşması, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao açısından da özel bir anlam taşıyor. Portekizli yıldız, futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı. 2018 yılında Lille'e transfer olan Leao, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Milan formasıyla Avrupa'nın önemli yıldızlarından biri haline geldi. Galatasaray'ın yeni yıldızı, Sporting karşısında forma giymesi halinde ilk kez eski kulübüne rakip olacak.