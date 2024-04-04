SporAcun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul sonrası yapılan açıklamalarda, Acun Ilıcalı'nın katkılarının olduğu söylenen bir klip yayınlanmıştı. Ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli ise kongre sonrası Acun Ilıcalı'nın Galatasaraylı yöneticileri arayarak, videoyu kendilerinin hazırlamadığını söylediğini iddia etmişti. Söz konusu iddialara Acun Ilıcalı'dan sosyal medyada çok sert tepki geldi.

Ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli Fenerbahçe'nin düzenlediği kongrede konuşma yapan ve hazırlanan videoda katkısı olduğu söylenen Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Acun'dan Yürekli'ye aynı sertlikte yanıt geldi.

"Acun Ilıcalı Murat Özkaya'yı aramış"

Toplantı sonrası Youtube'da yayın yapan ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Yürekli, "Ya Ali Koç yalan söylüyor ya da Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı, kürsüden iner inmez Murat Özkaya'yı arıyor. G. Saray ile temasa geçip "Vallahi videoyu biz hazırlamadık" diyorlar ama bu yaklaşım G.Saray'da karşılık bulmuyor! G.Saray, başkan seviyesinde Acun Ilıcalı'ya çarpı attı!" demişti.

"Adi, yalan iftira"

Yürekli'nin iddiaları sonrası sessizliğini bozan Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun dikkatine. Haluk Yürekli adlı şahsın gündemdeki konuyla ilgili hakkımda yazdıkları adi yalan ve iftiralardan ibarettir. Sözü geçen şahıs gündemdeki konu ile ilgili bazı kişi ve kurumlarla irtibata geçtiğim yalanını utanmadan söylemiştir. Söz konusu provakatif ifadelerine ve yorumlarına devam etmesi de eşyanın tabiatına dolayısıyla bu şahsın kişiliğine uygundur. İtibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.