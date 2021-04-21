Spora başlayan Ece Seçkin, karın kaslarını sergiledi
Popçu Ece Seçkin, karantinada spor yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seçkin, karın kaslarını sergiledi.
Pandemi döneminde kendini spora veren ünlü isimlerden biri de 29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin. Ünlü şarkıcı, kısa taytı ve büstiyeriyle verdiği pozları paylaşıp karın kaslarını gösterdi.
1,8 milyon takipçili hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan Ece Seçkin, bu paylaşımına, "Egzersiz sonrası bir an. Zorlu ama keyifliydi. Şimdi başarmak için daha zor ve baskılayıcı şeyler zamanı" notunu düştü.
Seçkin'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.
Genç şarkıcının pozlarına 83 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.