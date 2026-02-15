Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Tedesco'dan Fatih Tekke'ye ders"

Gol var, savunma yok- Tunç Kayacı

Trabzon’da ilk yarıda futbola değil ama gole doyduk. Dolu tribünler önünde müthiş bir mücadele vardı sahada. İki teknik adam da beklenen kadroları sahaya sürerken taktiksel bir değişiklik de yapmadı. Fenerbahçe Talisca ve Kerem üzerinden gol ararken, Trabzonspor’da Muçi ve Onuachu ile skor kurgusunu kurmuştu. Nitekim ilk yarıda gelen dört golün bu isimlerden gelmesi de sürpriz olmadı. Özellikle ev sahibi ekipte Onuachu’nun Skriniar ve Oosterwolde’ye karşı hava toplarındaki tartışılmaz üstünlüğü dikkat çekiciydi. Nijeryalı yıldız birçok hava topunda kaleyi gördü ve attığı tek gol de yine ortalanan topta şık bir kafa vuruşuyla geldi. Fenerbahçe ise yüksek pres yaparak Trabzonspor savunmasını hataya zorladı ve bunda da başarılı oldu. Maçta tempo vardı ama zirvede oynayan takımlara göre atılan goller, iki takım adına da çok ciddi savunma zaaflarını ortaya koydu. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe’nin Asensio ile attığı gol ve 3-2 öne geçmesi, Trabzonspor’un gardını düşürdü. Bordo-Mavililer sanırım böyle bir gole zihinsel olarak hiç hazır değildi ve uzunca bir süre reaksiyon gösteremedi. Hücumda gol beklentisi yalnızca Onuachu üzerinden olunca, rakip savunma pas ve orta trafiğini kesince Trabzonspor adına kısır bir ikinci yarı ortaya çıktı. Fatih Tekke çare olarak önce Umut’u, sonra da Nwakaeme’yi oyuna alıp hücumda daha etkili olmayı denedi. Bu değişiklikler Trabzonspor’u daha ofansif hâle getirdi ancak final vuruşlarında etkili olamadılar. (Fanatik)