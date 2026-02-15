Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Tedesco'dan Fatih Tekke'ye ders"
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe kritik bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Trabzonspor'un golleri 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltti. Hemen ardından takipçisi Trabzonspor 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Spor yazarları büyük bir çekişmeye sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini köşelerinde değerlendirdi.
Gol var, savunma yok- Tunç Kayacı
Trabzon’da ilk yarıda futbola değil ama gole doyduk. Dolu tribünler önünde müthiş bir mücadele vardı sahada. İki teknik adam da beklenen kadroları sahaya sürerken taktiksel bir değişiklik de yapmadı. Fenerbahçe Talisca ve Kerem üzerinden gol ararken, Trabzonspor’da Muçi ve Onuachu ile skor kurgusunu kurmuştu. Nitekim ilk yarıda gelen dört golün bu isimlerden gelmesi de sürpriz olmadı. Özellikle ev sahibi ekipte Onuachu’nun Skriniar ve Oosterwolde’ye karşı hava toplarındaki tartışılmaz üstünlüğü dikkat çekiciydi. Nijeryalı yıldız birçok hava topunda kaleyi gördü ve attığı tek gol de yine ortalanan topta şık bir kafa vuruşuyla geldi. Fenerbahçe ise yüksek pres yaparak Trabzonspor savunmasını hataya zorladı ve bunda da başarılı oldu. Maçta tempo vardı ama zirvede oynayan takımlara göre atılan goller, iki takım adına da çok ciddi savunma zaaflarını ortaya koydu. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe’nin Asensio ile attığı gol ve 3-2 öne geçmesi, Trabzonspor’un gardını düşürdü. Bordo-Mavililer sanırım böyle bir gole zihinsel olarak hiç hazır değildi ve uzunca bir süre reaksiyon gösteremedi. Hücumda gol beklentisi yalnızca Onuachu üzerinden olunca, rakip savunma pas ve orta trafiğini kesince Trabzonspor adına kısır bir ikinci yarı ortaya çıktı. Fatih Tekke çare olarak önce Umut’u, sonra da Nwakaeme’yi oyuna alıp hücumda daha etkili olmayı denedi. Bu değişiklikler Trabzonspor’u daha ofansif hâle getirdi ancak final vuruşlarında etkili olamadılar. (Fanatik)
Guendouzi müthişti!- Ömer Üründül
Tedesco, bu maçta hem doğrular hem de yanlışlar yaptı. Öncelikle İsmail ile başlaması doğruydu. Zaten İsmail ile Guendouzi müthişti. Bu iki oyuncunun da yapısı üst düzey ikili mücadele ve kondisyon taşıyor. Tedesco'nun en büyük yanlışına gelince; Kante fizik olarak hazır değil. Onu bir an önce güçlendirip, takıma uyum sağlamasını istiyor ama bu maç, o maç değildi. Bu yüzden takım dün gece bir kişi eksikti. Ayrıca bu maç Cherif için de değildi. Son hamlelerini de doğru bulmadım. Risk alan rakip karşısında Kerem'i çıkarmaması, yanına tek sprinter alması ve de Kante'nin yerine Fred'i sahaya sürmesi gerekirdi. Bu yüzden son 10 dakika sıkıntılı geçti. (SABAH)