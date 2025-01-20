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Spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi TRT'den açıklama

Spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi TRT'den açıklama

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan TRT, Arıkan'ın yoğun bakımda olduğunu tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Arıkan'ın Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

TRT, “Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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