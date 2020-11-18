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Spor dünyasının acı kaybı! Korona olmuştu Tuğrul Koparan hayatını kaybetti

TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay'ın eski başkanlarından Tuğrul Koparan, yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulamayarak 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Siyah-beyazlılarda 1988-90 yılları arısında başkanlık görevini üstlenen Tuğrul Koparan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü, daha sonra ise Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Dün durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Tuğrul Koparan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası olan Tuğrul Koparan için pandemi nedeniyle cenaze töreni yapılmayacağı, merhumun cenazesinin memleketi Denizli'de toprağa verileceği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 1988-90 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan, renkli kişiliği ve sevgisi ile kulübümüze büyük hizmetler vermiş olan Tuğrul Koparan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sayın Koparan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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