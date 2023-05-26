SPK’dan skandal halka arz hazırlığı! Hakkında yüzlerce şikayet olan Katılımevim...

2020 yılından itibaren BDDK tarafından Evim sektörüne regülasyon getirilerek onlarca Evim şirketine TMSF eliyle el konulmuş, büyük mağduriyetler ortaya çıkmıştı.

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Altın günü olarak da isimlendirilen sistemde yüzlerce insan bu şirketlere milyarlarca lira para yatırmış ve binlerce insan çok ciddi mağduriyetler yaşamıştı.

Hala bu sektör tam olarak düzenlenememiş ve sürdürülebilirlikleri tartışma konusu olmaya devam ederken SPK’dan çok tartışılacak bir halka arz ön onayı geldi.

SPK’dan Katılımevim’in izahnamesine onay çıktı

Hakkında yüzlerce şikayet bulunan, bu şikayetlerde insanların ödedikleri paraları geri alamadıklarını ve usulsüz uygulamalarının olduğunu iddia ettikleri Katılımevim adlı şirketin SPK tarafından halka arz’ı için izahnamesi onaylandı. Şirket, talep toplamak üzere SPK’dan son onay beklenme aşamasına geçmiş durumdadır.

Mevcudiyetini para toplayarak sağlayan bu şirketlerin bir de halka arz yoluyla tekrar para toplayacak hale gelmesi olası bir olumsuzluk durumunda 2 kere vatandaşa maduriyet yaşatması kaçınılmaz olması durumunu ortaya çıkartması pek muhtemeldir.

Evim sektörü firmaları kesinlikle halka arz edilmemelidir…

Bu kadar şaibenin, tartışmanın, mevcut madurların olduğu bu sektör hala daha tam regüle edilememiştir. Bu durumda SPK ve BDDK’nın ilk işi bu sektörü ve firmaları toparlamak olmalıyken, halka arz edilmeye çalışılması büyük bir tartışma konusu olmuştur. Hala sektörde binlerce madur haklarını ararken, bu sektörden bir firmanın halka arz ediliyor olması büyük tartışmalara sebep olacaktır.

Bu şirketler, piyasa koşulları karşı bir stabilite gösteremediği için, kısa süre daha sonra iflasın eşiğine geliyor. Yatırılan paraların, şirketleri holdingleşmesi için kullanılması da süreci hızlandırıyor. Bu sistemler, ekonomide ‘Ponzi’ olarak adlandırılıyor.

Nedir bu ponzi düzeni

Ponzi Oyunu veya Ponzi Düzeni (İngilizce: Ponzi Scheme), yüksek kâr getiren bir imal varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme daha sonra katılanların parasıyla yapıldığı bir üçkâğıt yöntemidir. Apaçık yüksek kâr getiren bir imal olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi oyununa katılımlar bittiği vakit, besbelli kâr getiren bir imal olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi oyunu sonlanır.

Spk başkanı İbrahim Ömer Gönül ;EVİM SEKTÖRÜ HAKKINDA…

Şuanda uygulanan EVİM sistemi bankacılık sisteminin üzerinde büyük bir sistemik risk olarak kalmaktadır.

Evim şirketleri veya Tasarruf Finansman sistemi olarak adlandırılan sistem bu haliyle devamlı müşteri ihtiyacına maruz kalacak ve en sonunda telafisi imkansız zararlar oluşturacaktır.

Piyasada “Faizsiz, peşinatsız taşınmaz sahibi yaptığını” iddia eden onlarca şirket türemiş, birçoğunun adında “evim” ifadesi yer almıştı. Borçlanma yerine tasarrufla ev, araba sahibi olma vaadi sunan bu şirketlere rağbet artınca Meclis'te çıkan yasa uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mart 2021 itibarıyla durumu ele aldı. Sermaye yeterlilik kriterlerini karşılamayan şirketlerin birleşmeye gitmesi istendi. Bu kapsamda sayıları 40'ı bulan evimci şirketlerin faaliyetleri bir “EvimBank” krizine yol açmadan önlenmeye çalışıldı. BDDK ayrıca “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak ve lisanslama sürecine ilişkin bilgilendirme” metni yayınlayarak 26 soru cevap şeklinde kamuoyunu süreç hakkında bilgilendirdi. Birçok şirket o dönemde yaptıkları açıklamalarla birleşme yoluna gittiklerini açıklamışlardı.

Süreç sonunda BDDK, sektörün hızlı büyümesi sonrası tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin kurallar belirlenmiş ve 21 firma tasfiye edilmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görülmüştü. BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, Birevim, EminEvim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ’nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verilmişti.

Evim şirketleri mağdurları…

Regülasyon döneminde tasfiye edilen şirketlere para yatıran ve paralarının akıbetini soran binlerce kişi 'Evim Mağdurları Platformu'nu oluşturdu. Meydanlarda, kapanan şubelerin önünde, BDDK merkez binasında ve Meclis’te açıklama yapan kişilere çeşitli partilerden milletvekilleri de destek verdi. Gelinen son noktada ise Meclis’ten geçen yasayla tasfiye edilen sonu '-evim' ile biten şirketlerin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik düzenlemeleri de kapsadı.

Evim şirketleri mağdurları, sosyal medyada kurdukları gruplarla haklarını aramaya devam ederken, Katılımevim şirketinin borsaya açılma bilgileri bütün sektörü şaşkına uğrattı…

“Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka talep edilecek. Şirket, ek satışlarla birlikte toplam 37,5 milyon lotu halka talep edecek ve halka arz açık sözlülük oranı yüzde 25 olacak.”

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka arz tarihi SPK onayının peşinde açıklanacak. KTLEV halka arz işlemlerinin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanarak yatırımcılara halka arz tarihinin duyurulması bekleniyor.