SPK’dan 9,2 milyar dolarlık fon yöneten İbrahim Bekçi’ye ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy bünyesinde portföy yöneticisi olarak görev yapan İbrahim Bekçi hakkında önemli yaptırımlar uyguladı. Kurul, Bekçi’nin Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 2 yıl süreyle Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmasını yasakladı. Ayrıca Bekçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK kararında Bekçi’nin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı. Kurulun kararında yaptırımların dayanağı, DSTKF pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler olarak gösterildi.

9,2 MİLYAR DOLARLIK FON BÜYÜKLÜĞÜ

KAP kayıtlarından derlenen bilgilere göre İbrahim Bekçi, Tera Portföy bünyesindeki dört fonda portföy yöneticisi olarak görev yapıyor. Bu fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 448 milyar TL, güncel kur üzerinden ise yaklaşık 9,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bekçi’nin görev aldığı fonlar arasında 244 milyar TL büyüklüğündeki Tera Portföy Birinci Serbest Fon, 142 milyar TL büyüklüğündeki Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, 41,7 milyar TL büyüklüğündeki Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve 20,7 milyar TL büyüklüğündeki Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon bulunuyor.

Söz konusu fonlardan Tera Portföy Birinci Serbest Fon’un son bir yıllık getirisi yüzde 669, Algoritmik Stratejiler Serbest Fon’un getirisi ise yüzde 442 olarak görülüyor. Hisse Senedi Fonu’nun son bir yıllık getirisi yüzde 116 olurken, Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon aynı dönemde yüzde 64 geriledi.

Ancak SPK’nın Bekçi hakkındaki kararının fonların performansına ilişkin olmadığı, yaptırım ve suç duyurusunun DSTKF pay piyasasındaki işlemler nedeniyle gerçekleştirildiği özellikle belirtiliyor. SPK’nın 2026/59 sayılı bülteninde üç farklı hisse senedindeki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında işlem yasağı ve suç duyurusu kararları yer aldı.