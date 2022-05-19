SPK harekete geçti ceza alabilir! Sadece 15 gün süresi var: EDHO ve Kurtlar Vadisi yapımcısı Raci Şaşmaz'a şok

Suç duyurusu: Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusuna neden olan eylem olarak ise Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited'in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması öne çıktı.