SPK harekete geçti ceza alabilir! Sadece 15 gün süresi var: EDHO ve Kurtlar Vadisi yapımcısı Raci Şaşmaz'a şok
Bir dönem senaristlik ve oyunculuk yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi yapımcısı Raci Şaşmaz hakkında Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusunda bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu, Denge Yatırım Holding’i mercek altına aldı. SPK’nın yaptığı incelemeler neticesinde Denge Yatırım Holding’in satılmadan önceki hissedarlarından ve yönetim kurulu başkanı olan Raci Şaşmaz ile Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusu yapıldı.
Suç duyurusu: Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusuna neden olan eylem olarak ise Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited'in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması öne çıktı.
Muhasebe hilesi: Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak Denge Yatırım'ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi öne çıktı.
İncelemeler sonucu tespit edilen eylemlerin sonucu olarak iki isim de Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanacaklar. Yapılan usulsüzlükler Sermaye Piyasası Kanunu’nunda belirtiliyor.
110’uncu maddesinin birinci fıkrasının C bendinde yer alan;