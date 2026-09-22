SPK fon kararının ardından yatırımcılar ne yapacak? Paralar ne zaman ödenecek?
SPK’nın bazı yatırım fonları için aldığı tasfiye kararının ardından gözler yatırımcıların parasına çevrildi. 31 milyar TL büyüklüğündeki portföylerde son durum ne, yatırımcıların parası ne olacak? Tasfiye sürecinde fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarın yatırımcılara payları oranında ödenmesi planlanıyor. Süreç, belirlenen bankalar ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülecek.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bazı portföy yönetim şirketlerine ait yatırım fonları için aldığı tasfiye kararının ardından yatırımcıların gözü ödeme sürecine çevrildi. “Fonlardan çıkan para nereye gitti?”, “Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların parası ne olacak?”, “31 milyar TL’lik portföy nasıl yönetilecek?” ve “Ödemeler ne zaman yapılacak?” soruları gündemde yer alıyor. SPK, piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiye sürecinde fonların mevcut varlıklarının korunması ve yatırımcı haklarının gözetilmesi amaçlanıyor.
SPK’NIN TASFIYE KARARI NEDİR?
SPK’nın kararı, belirli portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının faaliyetlerinin sona erdirilmesi anlamına geliyor. Karar kapsamında fonların varlıkları tasfiye sürecine alınacak, mevcut portföyler değerlendirilecek ve yatırımcılara ödeme yapılacak.
31 MİLYAR TL’LİK PORTFÖYDE SON DURUM NE?
Tasfiye kapsamındaki bazı fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 31 milyar TL seviyesinde olduğu açıklandı.
31 milyar TL’lik portföyün durumu:
Yaklaşık 29,8 milyar TL’lik bölümün likit fonlarda bulunduğu belirtildi
Fon varlıklarının saklama kuruluşlarında tutulduğu açıklandı
Tasfiye süreci ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülüyor
YATIRIMCILARIN PARASI NE OLACAK?
Tasfiye kararı, yatırımcıların parasının tamamen kaybolduğu anlamına gelmiyor. Tasfiye sürecinde fonların sahip olduğu varlıklar belirlenen yöntemlerle nakde çevrilecek. Elde edilen tutarlar, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplanarak ödenecek.
Ödeme sürecinin aşamaları:
Fon varlıklarının belirlenmesi
Varlıkların uygun koşullarda nakde çevrilmesi
Yükümlülüklerin karşılanması
Kalan tutarın yatırımcılara dağıtılması
FONLARDAKİ PARA NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tasfiye edilen fonlarda ödeme için kesin tek tarih açıklanmadı. Ödeme süreci, fon portföyündeki varlıkların nakde çevrilmesine ve tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.
TASFİYE SÜRECİNİ KİM YÖNETECEK?
SPK, tasfiye sürecinin yürütülmesi için bazı bankaları görevlendirdi.
Tasfiye sürecinde görev alan kurumlar:
Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası
A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy fonları için Ziraat Bankası
olarak belirlendi.
HANGİ FONLAR TASFİYE KAPSAMINDA?
SPK’nın kararı kapsamında 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar tasfiye sürecine alındı.
Tasfiye kapsamındaki portföy yönetim şirketleri:
Tera Portföy
Pusula Portföy
Hedef Portföy
Atlas Portföy
A1 Portföy
Pardus Portföy
Bulls Portföy
YATIRIMCILAR FONLARINI ÇEKEBİLECEK Mİ?
Tasfiye sürecine alınan fonlarda alım ve satım işlemleri durduruldu. Yatırımcıların mevcut fon payları korunurken, ödeme süreci tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.
FON KRİZİ NASIL BAŞLADI?
Piyasalardaki gelişmeler, bazı fonlarda yaşanan likidite sorunları ve yatırımcıların geri ödeme talepleriyle gündeme geldi. Bazı fonların nakit ihtiyacını karşılamakta zorlandığı iddiaları üzerine SPK tarafından inceleme ve tedbir süreçleri başlatıldı.
YATIRIMCILAR NE YAPMALI?
Tasfiye kapsamındaki fon yatırımcılarının öncelikle bağlı oldukları banka veya aracı kurum üzerinden resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor. Süreçle ilgili bilgiler SPK, saklama kuruluşları ve ilgili kurumlar tarafından paylaşılacak.
FONLARDA SON DURUM NE?
SPK’nın tasfiye kararı sonrası süreç resmi olarak başlamış durumda.
Güncel tablo:
130 fon için tasfiye kararı alındı
Fonların alım-satım işlemleri durduruldu
Varlıkların nakde çevrilmesi süreci yürütülüyor
Yatırımcı ödemeleri tasfiye tamamlandıkça yapılacak