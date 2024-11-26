SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış işlemi yasağı kaldırlacak

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya sorular yöneltti. Salıcı, Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun ortak olduğu Bulls Yatırım Şirketi’nin, SPK tarafından borsa spekülasyonu nedeniyle 2 milyon lira ceza aldığını ifade etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya yönelik sorular sordu. Salıcı, Mumcu ve eşinin borsada spekülasyon iddialarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerle olan ilişkilerini sorguladı ve bu konuda kamuoyuna açıklama yapmasını talep etti.

Salıcı, Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun ortak olduğu Bulls Yatırım Şirketi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borsa spekülasyonu gerekçesiyle yaklaşık 2 milyon lira para cezası aldığını belirtti. Ayrıca, Neslihan Mumcu’nun ortaklarından biri olduğu Lydia Yatırım Holding’in (LYDHO), borsa spekülasyonlarıyla anılan diğer isimlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Bu şirketin diğer ortaklarından Enver Çelik’in geçmişte borsa manipülasyonu gerekçesiyle çeşitli cezalar aldığını dile getiren Salıcı, "Enver Çelik’in 2019 ve 2020 yıllarında küçük yatırımcıları zarara uğratan spekülasyonlar nedeniyle borsada işlem yapması yasaklanmıştı," dedi. Ayrıca Lydia Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’nın da adı sık sık borsa spekülasyonlarıyla gündeme gelmişti.

Salıcı, borsa spekülasyonlarının küçük yatırımcılara ciddi zararlar verdiğini ve bu manipülasyonların arkasındaki kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirtti. Mumcu’ya yönelttiği sorular arasında şu ifadeler dikkat çekti:

"Sayın Batuhan Mumcu, eşinizin ortak olduğu şirketler borsa spekülasyonlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu iddialar hakkında bir açıklamanız var mı?"

"Eşinizle birlikte borsada ne kadarlık bir portföy yönetiyorsunuz?"

"Şirketlerin halka arz edilmesi sürecinde mevcut SPK Başkanıyla birlikte çalıştığınız doğru mu?"

"Küçük yatırımcıların zarar görmesi karşısında bir vicdani veya hukuki sorumluluk hissediyor musunuz?"

“Lüks Hayatın Kaynağı Nedir?”

Salıcı, Batuhan Mumcu’nun son yıllarda yaşam standardındaki büyük artışa dikkat çekti. Mumcu’nun 6-7 yıl önce ev kirasını ödemekte zorlanan bir devlet memuruyken, bugün Ankara’nın en lüks sitelerinden Angora Evleri’nde iki villaya sahip olduğunu belirten Salıcı, bu servetin kaynağını sordu:

"Sayın Mumcu, iş hayatına devlet memuru olarak başlayan biri olarak, böylesine lüks bir hayatı nasıl sürdürüyorsunuz? Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in radarından kaçmış gibi görünüyor."

Salıcı, Mumcu’nun borsa spekülasyonları konusundaki bilgi ve deneyimini daha önce özel kalem müdürü olduğu Ünsal Ban’dan öğrenip öğrenmediğini de sordu. Ban, daha önce borsa manipülasyonu ve mali yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Salıcı, spekülasyonların özellikle küçük yatırımcıları mağdur ettiğini belirterek, “Eğer SPK Başkanıyla ahbapsanız, hiçbir küçük yatırımcı sizinle yarışamaz. Küçük yatırımcılar sizin işlemleriniz yüzünden zarara uğradıysa, bunun sorumluluğunu hissediyor musunuz?” diye sordu.