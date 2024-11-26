SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış işlemi yasağı kaldırlacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız" dedi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız" dedi.

Bakan Şimşek ne demişti?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmasında açığa satışla ilgili "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz. KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz” demişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konu ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Yılmaz şu sözleri sarf etmişti:

“Finansal İstikrar Komitesi başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bunların etki değerlendirmelerini yapıyorlardır. Bunlar, yeri zamanı geldiğinde karar verilecek hususlar”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından açığa satış yasağı getirilmişti. Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemine denilmektedir.

Bu işlem, çoğunlukla bir varlığın fiyatının düşeceğini ön gören yatırımcılar tarafından kullanılır. Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr sağlamaktır.