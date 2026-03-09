BIST 12.793
DOLAR 44,08
EURO 51,01
ALTIN 7.270,09
HABER /  EKONOMİ

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

Abone ol

SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

SPK
ÖNCEKİ HABERLER
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'den Trump'ı çıldırtan hamle
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'den Trump'ı çıldırtan hamle
5,3 büyüklüğündeki deprem oldu! Okullar tatil edildi
5,3 büyüklüğündeki deprem oldu! Okullar tatil edildi
İran savaşı ne zaman bitecek?Trump 6 hafta sürebilir demişti ama...
İran savaşı ne zaman bitecek?Trump 6 hafta sürebilir demişti ama...
Bakan Uraloğlu duyurdu: O ülkelere uçuşlar ertelendi
Bakan Uraloğlu duyurdu: O ülkelere uçuşlar ertelendi
Ünlü şef gittiği restoranda kabusu yaşadı! Önce dişi kırıldı ardından dili kesildi
Ünlü şef gittiği restoranda kabusu yaşadı! Önce dişi kırıldı ardından dili kesildi
Tahran'dan ABD'li senatörün "İran petrolü" açıklamasına tepki
Tahran'dan ABD'li senatörün "İran petrolü" açıklamasına tepki
Bahreyn'de gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenler çaldı
Bahreyn'de gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenler çaldı
ABD'li senatör Graham açık açık söyledi: İran petrollerinde pay sahibi olacağız Tahran'dan yanıt
ABD'li senatör Graham açık açık söyledi: İran petrollerinde pay sahibi olacağız Tahran'dan yanıt
Taraftarın tepki gösterdiği Mert Müldür'den açıklama
Taraftarın tepki gösterdiği Mert Müldür'den açıklama
Kastamonu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kastamonu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yıldırım'a yanıt: Hayretle takip ettik
Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yıldırım'a yanıt: Hayretle takip ettik