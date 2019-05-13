Spiker Selen Yakıcı ile Nazlı Öztürk kapıştı Arda Turan'la özel fotoğrafları ifşa etti
Beşiktaş TV'nin spikeri Selen Yakıcı, Galatasaray için 'şikeci' benzetmesini yapınca Galatasaray TV spikeri Nazlı Öztürk, 'geçmişini unutma' karşılığını verdi. Selen Yakıcı, ise Nazlı Öztürk'ün Arda Turan'la olan özel fotoğraflarını ifşa etti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kızışırken son haftalarda yaşanan hakem hatalarına Beşiktaş TV spikeri Selen Yakıcı ve Galatasaray TV spikeri Nazlı Öztürk de dahil oldu. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk ile BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medyada birbirine girdi.
"Şikeci Galatasaray'' tweeti ortalığı karıştırdı: BJK TV sunucusu Selen Yakıcı, "Şikeci Galatasaray. Mayıslar sizin değil, hakemler sizin." şeklinde bir tweet atınca ortalık birden karıştı. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk "Selen şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun, ben hatırlatayım dedim. Galatasaray büyük taştır dikkat et altında kalma." diyerek sitem etti.
''Kimin vasıtasıyla girdiğini unutma": Selen Yakıcı, Nazlı Öztürk'ün görevine Arda Turan ile ilişkisi vasıtasıyla girdiğini belirterek "Ben kendi çabamla ekmek parası kazanmak için çalışmaya geldiğim kanalınızda takla atarken sen de kimin vasıtasıyla girdiğini unutma" dedi.
''Kenar mahalle kavganı bu tarz benim türü yarışmalarda yaparsın hadi canım": Bunun üzerine cevap veren Nazlı Öztürk ise, "Ben seni kalite kokan eski ilişkisinden vurmaya çalışmayacağım merak etme. Oralara inemem. Kenar mahalle kavganı bu tarz benim türü yarışmalarda yaparsın hadi canım" şeklinde konuştu.