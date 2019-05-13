Spiker Selen Yakıcı ile Nazlı Öztürk kapıştı Arda Turan'la özel fotoğrafları ifşa etti

"Şikeci Galatasaray'' tweeti ortalığı karıştırdı: BJK TV sunucusu Selen Yakıcı, "Şikeci Galatasaray. Mayıslar sizin değil, hakemler sizin." şeklinde bir tweet atınca ortalık birden karıştı. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk "Selen şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun, ben hatırlatayım dedim. Galatasaray büyük taştır dikkat et altında kalma." diyerek sitem etti.