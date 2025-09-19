Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar: "FETÖ artığı operasyon çocukları''

İddialı cümleleriyle çok konuşulan Spiker Ece Üner'in 15 Mart'ta sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.