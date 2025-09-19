Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar: "FETÖ artığı operasyon çocukları''
Spiker Ece Üner, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Ünlü spikerin yargılandığı ava sonuçlandı. İşte detaylar...
Ünlü spiker Ece Üner, her söylediğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor.
İddialı cümleleriyle çok konuşulan Spiker Ece Üner'in 15 Mart'ta sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.
Ünlü spikerin davasında karar verildi.
ECE ÜNER BERAAT ETTİ
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, mahkeme Üner'in beraatına karar verdi.