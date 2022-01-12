'Spermlerim çalındı' demişti! DNA raporunda ikizlerin babası olduğu çıktı

Bu arada DNA için örnek veren H.S.T., sonuçlar çıkmadan spermlerinin Şensarı tarafından çalındığını iddia ederek Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık H.S.T.'nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Kararda, H.S.T.'nin daha önce de aynı sebeple suç duyurusunda bulunduğu ve daha önce de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.