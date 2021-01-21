Sperm çalıp hamile kaldığı iddia edilen Burçe Gürsel'in Rıfat Sarıcaoğlu açıklaması
Evli ve iki çocuk babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında Burçe Gürsel'den pişkin açıklamalar geldi. Ayrıldıkları iddia edilmişti.
Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddialarla çevrili Rıfat Sarıcaoğlu ve Burçe Gürsel ilişkisi tepki görmeye devam ediyor. Sarıcaoğlu'nun 'Beni eterle bayıltıp spermlerimi çaldı' dediği Gürsel, ayrılıklarını duyurmuştu. Fakat son olarak ayrılığı yalanladı.
City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Burçe Gürsel, 2 çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu'ndan ayrıldığını yaptığı açıklamayla yalanladı. Gürsel, basın mensuplarına şunları söyledi:
"Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne olmayınca ayrıldık zannedildi. İlişkimiz bu şekilde sürüyor."
Burçe Gürsel'in bu pişkin açıklamaları sosyal medyaya da damgasını vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Burçe Gürsel'i yerden yere vurdu. Gürsel'e tepki gösterenler arasında ünlü şarkıcı Işın Karaca da vardı. Karaca, Gürsel'in açıklamasını "Bu da çok normal bir açıklama öyle mi?" sözleriyle eleştirdi.