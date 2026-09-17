Spekülatif paylaşımlara operasyon: Tam 246 hesap kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında erişim engeli kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 adet sosyal medya hesabına ve linke İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilerek, karar gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir."