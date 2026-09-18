Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi.

SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA GEÇİT YOK

Yapılan incelemelerde, 246 sosyal medya hesabının doğrudan veya dolaylı şekilde sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek, spekülasyon amacı taşıyan içerikler paylaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişimin engellenmesine karar verildi.

Başsavcılık, erişim engeli kararının uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.