SPARS Pandemisi! Dünya'nın yeni baş belası..

Daha önce, Koronavirüs salgınının bir proje olduğunu, Bilderberg toplantısında alınan karar ile Bill Gates’e verildiğini ve pandeminin ömrünün hiçte kısa olmayacağını yazmıştım.

Bugün ise yeni bir senaryo hakkında önemli bilgiler vermek istiyorum.

Senaryoya göre, Covid-19 ile insan nüfusunu azaltmayı planlayan küresel güçler, 2025 ila 2028 yılları arasında yeni bir pandemi çıkartarak, İstedikleri nihai hedefe tam anlamıyla ulaşacaklar. Yeni Dünyayı kontrol altına almak isteyenler, Koronavirüs ile büyük bir projeye başlamışlardı. Geçen ki yazımda da bahsettiğim üzere; bu proje kısa vadeli değil de, uzun zaman alacak sistematik kirli bir projeden ibaretti. Ben, 2026 yılına kadar bir şekilde bu virüsün ayakta kalmasını sağlayacaklarını belirtmiştim. Anlaşılan o ki, 2026 sonrasında insanlığı bekleyen bir başka pandemi varmış. Bilderberg kararlarını açıkladığım yazım üzerine bir çok garip olaylar yaşadığım şu günlerde, bahsettiğim senaryonun bilgilerini veren bir kitap gördüm. Bu kitap, Johns Hopkins Üniversitesinin Halk Sağlığı Merkezi tarafından henüz Ekim 2017’de yayımlanmış. Orjinal adı “The Spars Pandemic” olan bu kaynakta, çokta uzak olmayan bir gelecekte SPARS adı verilen bir virüsün ortaya çıkacağının bilgileri yazıyordu. Projeye göre, bu virüsün asıl amacı, kullanıcıları hem bireysel olarak hem de başkalarıyla tartışarak, acil MCM gelişimi, dağıtımı ve alımı etrafında iletişimin gerçekleştiği dinamik ve çoğu zaman çatışmalı durumları hayal etmeye teşvik etmektir. Böylelikle, bireylerin bir simüle içinde yaşadıklarını hissettirerek gerçek hayattan tamamıyla kopması sağlanmaktadır.

SPARS PANDEMIC 2025-2028' Simülasyonu, COVID-19'U İzleyecek Yeni Bir Koronavirüs planlamasıdır. COVID-19 biter bitmez, 2025 baharında aylarında yeni bir Koronavirüs PLANdemik'i başlayacak. Bu simülasyona, ilk ortaya çıktığı şehre yani (St. Paul) şehrine göre SPARS adını seçmişlerdir, ancak zamanı geldiğinde muhtemelen farklı bir isimle gideceklerdir.

SPARS'ın yeni bir koronavirüs olacağını not etmek ilginçtir, bu da COVID-19 “projesi” nin asla ortadan kalkmayacağı anlamına gelir . Simülasyona göre, SPARS pandemisinde, 2021 Koronavirüs mutasyonu durdurmak amacıyla bazı kurban verilmesi gerekecektir.

Bunu geçmişte çeşitli salgın hastalıklarla birçok kez gördük. Yoksul ülkelerdeki hayvanları toplayarak ve sözde bir virüs mutasyonunu durdurmak için onları feda ederek, bu bölgelerde yoksulluk ve kıtlıkla sonuçlanacak büyük katliam zincirleri olası bir plan. Şimdi bazı parçaları yan yana koyduğumuzda istenilmeyen gerçeklere rahatlıkla ulaşabiliyoruz..

Bill Gates 2016 yılında, Johns Hopkins Üniversitesi Rektörü olan Ronald Daniels ile gizli bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeden sonra Üniversiteye 2.5 Milyon Dolar hibede bulunmuştu.. Oldukça dikkat çeken bu kitabın yayımlanmasından bir yıl önce gizli toplantı yapan Gates, koronavirüs projesinin ardından büyük bir projeye geçişinde çabası içindeymiş.

Eşiyle beraber kurdukları Gates Vakfından para akıtılan Üniversitenin yayımladığı bu projeyi basite almamak gerekiyor.

Her yaşananların altında derin güçlerin çıktığı bu devirde, bilmek, bildirmek ve tedbirli olmak farzdır. Evet, binlerce planın içinde yaşıyoruz. Elbette her tarafın bir planı vardır. Koronavirüs ile başlayan Yeni Dünya Düzeni hattı SPARS pandemisi ile devam edebilir. Buna hiç şaşırmam. Ama önemli olan şu ki, Müslümanların planları bozmaya yetecek akıllara ve imanlara sahip olduklarının farkında olmamaları, özellikle Türkiye başta olmak üzere bir çok Müslüman ve mazlum ülkelerinin toplumlarına etki ediyor. Bize düşen görev hakikatlerin farkında olup batıla karşı bir savaş içinde olmaktır. İnsanoğlunun üstünde keyfi hükümler sürerek kendi ilahlığını kurmak isteyenlere karşı Hak İlah’ın emirleri üzerinden savaşmaktır.

Evet, Allah Planları bozmaya kadirdir.

Peki ya biz, Allah’ın yardımıyla Planları kuranları yok etmeye kadir değil miyiz?

Selametle..