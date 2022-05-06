SpaceX ekibinin 6 aylık görev sona erdi! Yörüngede 177 gün geçirdiler

SpaceX Crew-3 astronotları, Dünya'ya güvenli bir şekilde dönmeyi başardı.

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SpaceX Crew-3 misyonunun bir parçası olarak ISS’ye uçan astronotlar, yaklaşık altı ay sonra Dünya’ya geri döndüler. Dragon Endurance uzay aracı, Meksika Körfezi’ne güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı. İnişten sonra NASA astronotları Kayla Barron, Raja Chari ve Tom Marshburn ile ESA astronotu Matthias Maurer’i kapsülden çıktı. Marshburn, görev sırasında beşinci uzay yürüyüşünü tamamlarken diğer üç astronot da ilk ISS görevlerini tamamladı.



Astronotlar, yörüngede 177 gün geçirdi. SpaceX’in ISS’ye yönelik bir sonraki insanlı görevinin, iki NASA astronotu, bir JAXA astronotu ve bir Rus kozmonotu ile eylül ayında başlaması planlanıyor. Bu, Crew-4’ün nisan ayında istasyona fırlatılmasından sonra şimdiye kadarki beşinci mürettebatlı NASA Ticari Mürettebat uçuşu olacak.