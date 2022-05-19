BIST 2.394
DOLAR 15,97
EURO 16,78
ALTIN 929,70

'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...

'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 103 yaşında. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı

'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...

TÜRKAN ŞORAY

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir. Ata’mıza sonsuz minnetle 

121
'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...

KENAN DOĞULU

Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayısları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum

221
'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

 "Dünya döndükçe bir tek senin adın unutulmayacak. Özlem ve minnetle 

321
'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...

PINAR ALTUĞ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Atam izindeyiz

421