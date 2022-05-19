'Sözde herkes Atatürkçü' deyip paylaştı! İşte Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlber Ortaylı Pınar Altuğ'un 19 Mayıs mesajları...
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 103 yaşında. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı
TÜRKAN ŞORAY
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir. Ata’mıza sonsuz minnetle
KENAN DOĞULU
Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayısları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum
AYŞEGÜL ALDİNÇ
"Dünya döndükçe bir tek senin adın unutulmayacak. Özlem ve minnetle
PINAR ALTUĞ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Atam izindeyiz