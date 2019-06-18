Söz dizisinin yıldız oyuncuları askere gitti! Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'den askerlik fotoğrafı
Söz dizisinin yıldız oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik, dizilerinin final yapmasının ardından askerliğe gittiler.
Ekranlara veda eden Söz dizisinin Keşanlısı Görkem Sevindik ve Yavuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, bedellinin çıkmasını bekleyen oyuncular arasındaydı. Reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları, askerlik görevini yerine getirmek için Amasya’daki birliklerine teslim oldu.
Rolleri gereği profesyonel eğitim almış olan Görkem Sevindik ve Tolga Sarıtaş'ın askerlik fotoğrafları hayranları tarafından bugün sosyal medyada paylaşıldı.
Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (28 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro oyunlarında rol aldı.
Oyunculuk haricinde müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle büyük beğeni kazandı ve ardından Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı.