Söz dizisinin yıldız oyuncuları askere gitti! Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'den askerlik fotoğrafı

Ekranlara veda eden Söz dizisinin Keşanlısı Görkem Sevindik ve Yavuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, bedellinin çıkmasını bekleyen oyuncular arasındaydı. Reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları, askerlik görevini yerine getirmek için Amasya’daki birliklerine teslim oldu.