Söz dizisi final yapınca tatile koştu! Deniz Baysal'ın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Son olarak 'Söz' dizisinde Savcı Derya karakterine can veren ünlü oyuncu Deniz Baysal, dizinin final yapması ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. 6 Eylül'de nişanlısı Barış Yurtçu ile İzmir'de dünyaevine girecek olan güzel oyuncu, şu sıralar adeta erken balayı yapıyor.