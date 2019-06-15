Söz dizisi final yapınca tatile koştu! Deniz Baysal'ın makyajsız fotoğrafı olay oldu
Söz dizisinin yıldız oyuncusu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak beğenileri topladı.
Son olarak 'Söz' dizisinde Savcı Derya karakterine can veren ünlü oyuncu Deniz Baysal, dizinin final yapması ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. 6 Eylül'de nişanlısı Barış Yurtçu ile İzmir'de dünyaevine girecek olan güzel oyuncu, şu sıralar adeta erken balayı yapıyor.
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Tatilin ardından Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşacağı ‘Koğuştaki Mucize’ filminin çekimlerine başlayacak olan Baysal, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan makyajsız paylaştığı fotoğraflarla beğenileri toplayan Baysal'ın bu fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı.
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Güzel oyuncu, doğal güzelliği sayesinde sosyal medyada birçok övgü aldı.
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