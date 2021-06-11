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Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu

Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu

Kanal D'nin başarılı dizi Camdaki Kız'ın sevilen ismi Enis Arıkan itirafıyla şaşırttı.

Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından ekrana uyarlanan Camdaki Kız, 8 Nisan'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Kısa sürede reytingleri alt üst eden dizi dün akşam yayınlanan sezon finaliyle ekranlara ara verdi. 

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Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu

Dizinin yayınlanan dün akşamki bölümünde kızının mutlu olması için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la gördüğü Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar geceye damga vurmuştu. 

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Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu

'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları Cihangir'de bir mekanda düzenlenen yemekte bir araya geldi. 

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Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu

Aralarında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Enis Arıkan'ın da olduğu çok sayıda oyuncu yemeğe katıldı. 

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