Soyunma itirafı geldi! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan herkesi kahkahaya boğdu
Kanal D'nin başarılı dizi Camdaki Kız'ın sevilen ismi Enis Arıkan itirafıyla şaşırttı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından ekrana uyarlanan Camdaki Kız, 8 Nisan'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Kısa sürede reytingleri alt üst eden dizi dün akşam yayınlanan sezon finaliyle ekranlara ara verdi.
Dizinin yayınlanan dün akşamki bölümünde kızının mutlu olması için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la gördüğü Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar geceye damga vurmuştu.
'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları Cihangir'de bir mekanda düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Aralarında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Enis Arıkan'ın da olduğu çok sayıda oyuncu yemeğe katıldı.