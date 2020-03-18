HABER /  GÜNCEL

Soylu'dan tepki çeken o görüntüler için açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtdışından gelen ve karantinaya alınacak yolculardan birinin polis tarafından otobüsten indirilerek başka bir yere götürüldüğüne ilişkin iddialar için açıklama yaptı. Soylu, yurtdışından gelen tüm yolcular gibi indirilen şahsın da 14 gün karantinaya alınacağını söyledi.

Abone ol

Türkiye, konsolosluklara başvuru yapan Türk vatandaşlarının tahliyelerini sürdürüyor. Çoğunluğu Avrupa'dan gelen gurbetçiler 14 gün boyunca karantinaya alınacağı açıklanırken dün gece sosyal medyada yer alan bir video tartışma yarattı. İddialara göre bir yolcu karantinadan kaçırıldı!

Görüntülerde Fransa'dan gelen bir yolcunun polis tarafından otobüsten indirildiği görülüyor. İddialara göre KKTC uyruklu olan bir kadının, karantinaya alınmamak için polisin yardımıyla otobüsten indirildiği ve İstanbul üzerinden KKTC'ye geçiş yapacağı belirtildi.

Soylu: Kimseye ayrıcalık yapılmayacak

Karantinadan polis tarafından çıkarılan ve KKTC'de üst düzey bir bürokratın kızı olduğu belirtilen şahısla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından açıklama yaptı. Görüntülerin ihmale işaret ettiğini ve karantina konusunda kimseye ayrıcalık yapılmayacağını söyleyen Soylu, Türkiye üzerinden KKTC'ye transit uçuşların olmadığını ve yanlış yapılan bu işlemle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

"14 gün karantina uygulanacak"

Fransa'dan Türkiye'ye gelen iki yolcunun diğer yolcular gibi karantinaya alınacağını açıklayan Soylu, her iki şahsın da 14 günlük karantina sonrası ülkelerine gönderileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nüfus müdürlüklerinde randevulu işlem süresi 30 dakikaya çıkarıldı
Koronavirüs dünyayı etkilerken Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı
Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
ÖNCEKİ HABERLER
Juventus'ta bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı
Umreden dönen vatandaşların test sonuçları açıklandı!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
TFF'ye büyük tepki! 'Çünkü bizim bir ailemiz yok'
ABD'den Esed'e yaptırım darbesi
Arık Böke Çukur kim oynuyor Barış Arduş kimdir dizileri
Yorumlar