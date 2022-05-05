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Soylu'dan Özdağ'a: 'İnsan Yerine Koymam, Hayvandan Aşağı Bir Adamdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT'de çıktıı canlı yayına Ümit Özdağ'ın canlı yayına bağlanmasına izin vermedi, 'Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır' dedi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sessiz İstila' adlı kısa filmle ilgili 'Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir.' dedi. 

Bu sözlerin üzerine sunucu, Ümit Özdağ’ın yayına bağlanarak iddialara yanıt vermek istediğini söyledi. 

Soylu ise buna karşı çıkarak, 'Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir' diye konuştu.

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